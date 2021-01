Il Cdx: "Maggioranza inconsistente". Salvini, Meloni e Tajani al Quirinale

"Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani hanno manifestato al presidente della Repubblica, a nome dell'intero Centrodestra, la grande preoccupazione per la condizione dell'Italia: mentre emergenza sanitaria ed economica si abbattono su famiglie e imprese, il voto di martedì ha certificato l'inconsistenza della maggioranza. È convinzione del Centrodestra che con questo Parlamento sia impossibile lavorare. Il Centrodestra ha ribadito al Presidente la fiducia nella sua saggezza". E' quanto si legge nella nota congiunta al termine dell'incontro al Colle.



All'incontro però, non c'erano i 'piccoli' della coalizione, ovvero l'Udc, 'Cambiamo con Toti' e 'Noi per l'Italia' di Maurizio Lupi. I 'totiani', in particolare, non considerano opportuno gridare al voto in piena emergenza pandemica e con la necessità di un piano vaccinale e del Recovery Fund. Meglio, spiegano ambienti vicini a Giovanni Toti, provare a vedere se ci sono le condizioni per un governo di salute pubblica, di scopo o unità nazionale, che possa se mai traghettare al voto.