Il Generale Figliuolo a Milano incontra l’Associazione Amici della Lirica

ll Generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario nazionale all'emergenza-Covid, è stato ospite a Milano per ritirare il premio assegnatogli per il suo contributo istituzionale per l'emergenza al Covid-19 dall'Associazione Amici della Lirica, presieduta da Daniela Javarone.

Accompagnato da Guido Bertolaso, commissario per l’emergenza pandemica in Lombardia, ed Agostino Miozzo, già coordinatore del Comitato Tecnico-Scientifico, Mauro Del Vecchio Senatore della Repubblica oltre varie istituzioni lombarde di cui Attilio Fontana Presidente Regione Lombardia, Letizia Moratti Vice Presidente e Assessore al Welfare Regione Lombardia, Stefano Bolognini, Assessore allo Sviluppo Città metropolitana, Giovani e Comunicazione Regione Lombardia, Alessandro Fermi Presidente del Consiglio regionale Lombardia oltre vari ospiti il tutto con il coordinamento personale di Ezio Indiani General Manager Hotel Principe di Savoia e suoi collaboratori.

Un simpatico incontro anche con i City Angels con Mario Furlan fondatore che ha donato al Generale Figliuolo un basco blu.

