Liguria/ Il legale di Toti chiede la revoca dei domiciliari. Tajani: "Meglio un candidato civico"

Liguria, chiesta la revoca dei domiciliari. Parla Tajani

L'avvocato di Giovanni Toti, Stefano Savi, ha depositato l'istanza di revoca degli arresti domiciliari per l'ex presidente della Regione Liguria. La richiesta è stata recapitata via pec. I pubblici ministeri Federico Manotti e Luca Monteverde hanno adesso due giorni per dare un parere che, con ogni probabilità, sarà favorevole. "La nostra richiesta - dice Savi - è basata sul fatto che non ci siano più i presupposti per mantenere la custodia. Dopo le dimissioni che hanno fatto venire meno la carica pubblica e vista la chiusura imminente delle indagini non ci sono più i requisiti per mantenere Toti ai domiciliari". Il gip ha 5 giorni per decidere.

"Toti si è dimesso due giorni fa. Se avessimo trovato un candidato saremmo un'associazione di maghi, non un coalizione politica. Troveremo il miglior candidato possibile. Anch'io credo che sia preferibile un candidato civico. Dovremo andare a occupare spazi che la sinistra sembra lasciare liberi candidando l'ex ministro Orlando: decisione che va nell'impegno forte a sinistra e lascerebbe senza voce i moderati, che invece rappresentano la maggioranza in Liguria". Lo ha detto il leader di Forza Italia Antonio Tajani al margine della conferenza stampa organizzata nella sede del partito commentando lo scenario politico in Liguria.