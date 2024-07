Liguria, Rixi (Lega): "Io candidato? Non sono disponibile". Intervista

"Serve un candidato civico che unisca tutta la coalizione e non un candidato politico. Sicuramente dopo otto anni di governo non dovrebbe essere difficile trovarlo"



"Lo ribadisco ancora una volta: non sono disponibile a candidarmi". A parlare in modo chiaro e netto ad Affaritaliani.it è Edoardo Rixi, leader della Lega in Liguria e vice-ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, che esclude categoricamente una sua candidatura alle elezioni regionali anticipate in Liguria dopo le dimissioni di Giovanni Toti.



Secondo Rixi, "dopo quello che è successo, serve un candidato civico che unisca tutta la coalizione e non un candidato politico. Sicuramente dopo otto anni di governo non dovrebbe essere difficile trovarlo. Il Centrodestra si riunisca al più presto e trovi un candidato civico, altrimenti perdiamo la regione".



Marco Bucci? "Assolutamente no. Non solo per motivi di salute, ma anche perché è sindaco di Genova e deve concludere il suo mandato. Non possiamo permetterci di perdere la guida della città di Genova", conclude Rixi.