Il Pd dice no a "manovre opache". Bettini: "Se cade il governo si vota"

Bettini, no a opache manovre, se cade governo si vota - "Contrasteremo ogni tentativo di utilizzare i problemi per ribaltare l'attuale governo e l'attuale premiership. Sarebbe un'avventura, una crisi al buio. E si ridurrebbe ad essere una opaca e spregiudicata manovra politica nel mentre il Covid continua a mietere vittime". Lo ha detto Goffredo Bettini, dirigente Pd, nel suo intervento al seminario "Radicalita' per ricostruire" promosso da Cuperlo. "Se cade questo governo, secondo noi in questa legislatura non potra' essercene un altro. Nessuno potra' ricomporre i cocci. E sarebbe insano ritentarlo. Meglio il voto, di fronte al quale ognuno si assumera' le proprie responsabilita'".

Recovery: Bettini, per Conte bozza e' aperta, da correggere - "Conte ha confermato che la bozza del piano di ripresa e resilienza e' appunto una bozza aperta, da discutere in un chiaro percorso politico istituzionale, da correggere anche accogliendo alcune sollecitazioni che sono gia' emerse in Parlamento. Noi ci siamo, noi ci impegneremo chiarendo fermamente che contrasteremo ogni tentativo di utilizzare i problemi per ribaltare l'attuale governo". Lo ha detto Goffredo Bettini, dirigente nazionale del Pd, nel corso del suo intervento al seminario "Radicalita' per ricostruire" promosso da Gianni Cuperlo.