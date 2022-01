Il Quirinale e quella lezione del Milan, anche al suo ex patron Berlusconi

Berlusconi sogna il Quirinale, in caso di sconfitta segua la lezione del suo ex amato club rossonero

Se il così tanto avversato, Silvio Berlusconi, non riuscirà a coronare, con una vittoria, la sua molto… travagliata ascesa al Quirinale, accetti la sconfitta con sportività, come hanno fatto il tecnico, Pioli, e i giocatori del suo ex amato club, il Milan. Quando? Dopo l’ingiustizia patita, per il grave errore dell’arbitro Serra, nel match con lo Spezia. Ibra e compagni sono arrivati a 'rincuorare' il direttore di gara torinese, cosciente, troppo tardi, dei propri sbagli.

L'immagine-simbolo della serata rossonera sono state le mani di Rebic, che stringevano il volto di Marco Serra. Il croato ha sorriso, in modo ironico, ed è sembrato chiedere : "Ma come hai fatto ad annullare quel gol?”.

Dispiacere, senza isteria e polemiche laceranti, in una fase del Paese molto delicata.

Stavolta il calcio potrebbe dare una lezione di pacatezza, o almeno un consiglio, ai Grandi Elettori del successore del pacato “arbitro” siciliano, che lascia il Quirinale: Sergio Mattarella.

