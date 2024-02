"In Basilicata, Umbria e Piemonte ricandidiamo gli uscenti". Cdx (quasi) unito

Regionali, la maggioranza prova a ricompattarsi. Tutti confermati i governatori uscenti

Il governo Meloni prova a ripartire rapidamente dopo la sconfitta elettorale in Sardegna, la Destra ha pagato la lotta interna per la scelta del candidato nell'isola e così, nonostante una frattura interna sempre più evidente, soprattutto tra FdI e Lega, la maggioranza decide di dare un segnale con una nota ufficiale. "I presidenti di Basilicata, Piemonte e Umbria che hanno ben governato saranno i candidati di tutto il centrodestra unito ai prossimi appuntamenti elettorali regionali. Si tratta della conferma del presidente Vito Bardi per la Lucania, del presidente Alberto Cirio per il Piemonte e della presidente Donatella Tesei per l’Umbria".

FdI affida il commento politico sulla sconfitta in Sardegna ad Arianna Meloni. "Noi non litighiamo. Siamo gente che fa dei ragionamenti. Secondo me, - dice il capo della segreteria di FdI e sorella della premier - siamo arrivati tardi con il candidato. Senza farne drammi, sembra: alla fine, il centrosinistra ha vinto per tremila voti". Per il capogruppo alla Camera di FdI, Tommaso Foti, ci sono "due cose chiare: i due candidati sono arrivati praticamente alla pari, ma la candidata del centrosinistra ha avuto una campagna elettorale più efficace".