“Lavoro e partecipazione: laboratorio Rieti”, convegno organizzato da Comune di Rieti e ASM Rieti

Si è tenuto nel pomeriggio di martedì 25 marzo, presso la sede del CNEL a Roma, il convegno “Lavoro e partecipazione: laboratorio Rieti” organizzato da Comune di Rieti e ASM Rieti con il patrocinio di CNEL, Camera dei Deputati, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regione Lazio, Comune di Roma, Anci, Anci Lazio e Università degli studi RomaTre.

L’evento è stato aperto dal Presidente del CNEL, Renato Brunetta, ed è proseguito con i saluti istituzionali del Questore della Camera dei Deputati, Paolo Trancassini, del Vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, del Sindaco dell’Aquila e dirigente nazionale di ANCI, Pierluigi Biondi, e del Rettore di RomaTre, Massimiliano Fiorucci.

Sono seguiti poi gli interventi del Sindaco di Rieti e Presidente ANCI Lazio, Daniele Sinibaldi, del Presidente di ASM Rieti, Vincenzo Regnini, del Segretario organizzativo confederale della UGL, Luca Malcotti, del Segretario regionale della Cisl del Lazio, Enrico Coppotelli e dei docenti della facoltà di economia dell’Università RomaTre, Fabio Giulio Grandis e Maria Giovannone.

Di seguito una dichiarazione del Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, a margine dell’evento:

“Ringrazio tutti i relatori che hanno offerto un dibattito di grande spessore, centrando in pieno lo spirito e la visione a lungo termine del percorso con ASM che porterà all’elezione di un lavoratore all’interno del Consiglio di Amministrazione. Ringrazio il Presidente Brunetta per l’apertura dei lavori che ha offerto spunti di eccezionale livello storico, economico e politico. Così come ringrazio il Ministro Marina Calderone che non solo ha impreziosito questa occasione con la sua presenza ma ha ben descritto la rinnovata centralità che assumono il mondo del lavoro e i lavoratori nel contesto delle sfide e delle molteplici transizioni imposte da questo periodo storico. Ringrazio tutti gli altri relatori che hanno aggiunto importanti esperienze e argomenti ad un tema ormai finalmente entrato nell’attualità del dibattito nazionale. A Rieti non stiamo semplicemente rinnovando modalità burocratiche di costituzione dei vertici aziendali ma stiamo cercando di proporre una nuova cultura d’impresa che veda come perno centrale la partecipazione dei lavoratori e la loro vicinanza alle esigenze dei colleghi e del territorio. Stiamo cercando di lavorare a questo modello che riteniamo possa essere anche un nuovo paradigma di sviluppo in grado di vincere le sfide del nostro tempo. La partecipazione piena dei lavoratori alla vita dell’impresa sarà realizzata a Rieti e ci auguriamo che presto possa vedere la luce anche la legge in procinto di approdare in Senato. Siamo orgogliosi della giornata odierna nella quale il modello Rieti è stato al centro delle riflessioni di esperti, istituzioni, docenti e amministratori”.