INPS annuncia il welfare culturale. Fava: "Motore per il futuro del Paese”

È stato presentato ieri, presso la Biblioteca Spadolini del Ministero della Cultura, il progetto di Welfare culturale promosso dall’INPS in collaborazione con il Ministero della Cultura. Alla conferenza stampa erano presenti il presidente dell’Istituto Gabriele Fava, il Ministro Alessandro Giuli, il Direttore Generale dell’INPS Valeria Vittimberga e il Direttore della Comunicazione Diego De Felice.

Durante il suo intervento, il Presidente Fava ha sottolineato come l’INPS, da 126 anni, non si limiti a proteggere e sostenere la vita lavorativa e previdenziale degli italiani, ma custodisca anche un patrimonio culturale prezioso, costituito da oltre 9.000 opere d’arte, numerosi palazzi storici e importanti archivi storici. "Vogliamo trasformare questo patrimonio da semplice memoria storica a motore per il futuro del Paese” - ha dichiarato il Presidente Fava- “e la nostra scelta è quindi quella di renderne trasparente il valore nel nostro bilancio per mostrare come una gestione sostenibile di questi beni possa diventare un volano di sviluppo economico e sociale del Paese”.

“La bellezza, come la previdenza – ha aggiunto Fava – deve essere condivisa e accessibile a tutti: facilitare l'accesso alla cultura è parte essenziale della nostra missione istituzionale."

Nel corso dell’incontro è stato precisato che gli spazi storici dell'INPS, in particolare Palazzo Wedekind a Roma e Palazzo Piacentini a Milano, diventeranno sedi di eventi culturali, mostre e attività artistiche aperte gratuitamente al pubblico e che un ruolo centrale nel nuovo percorso sarà attribuito all’Accademia INPS, recentemente inaugurata a Palazzo Mazzoni a Roma, concepita come luogo dedicato alla formazione, alla sensibilizzazione culturale e alla crescita professionale.

Il Direttore Generale, Valeria Vittimberga, ha ulteriormente chiarito l’impegno diretto dell’Istituto verso gli artisti: "Gestiamo il fondo PSMSAD, che sostiene pittori, musicisti, scrittori e autori teatrali, e riteniamo che il possibile cofinanziamento di tale fondo tramite l’8 per mille, potrebbe assicurare un sostegno più solido ed efficace a tutti gli operatori culturali che rappresentano il patrimonio culturale vivo del nostro Paese."

Il Ministro Alessandro Giuli ha espresso il pieno appoggio del suo dicastero all’iniziativa, definendo il welfare culturale "un complemento essenziale ai servizi sociali offerti dalle istituzioni pubbliche, una risorsa che contribuisce concretamente alla salute e al benessere della comunità, in piena sintonia con l’articolo 9 della nostra Costituzione."

Infine, Diego De Felice, Direttore della Comunicazione INPS, ha annunciato, tra le prime declinazioni operative del progetto, la mostra "Contemporanea, per un’arte responsabile", che sarà inaugurata il prossimo 3 aprile a Palazzo Piacentini di Milano. "Sarà una mostra internazionale – ha dichiarato De Felice – in cui le opere dialogheranno con linguaggi contemporanei e tecnologie innovative, inclusa l’intelligenza artificiale". A seguire, partirà la nuova stagione concertistica realizzata in collaborazione con Roma Tre Orchestra.