"Io come Sam e tu il protagonista Frodo", Arianna Meloni loda la sorella

Arianna Meloni, la lettera in stile "Signore degli Anelli" alla sorella Giorgia. Alla destra è sempre piaciuto il fantasy

Un aspetto caratteristico della destra italiana, ora giunta al potere con Giorgia Meloni, è quello del suo amore per il fantasy e per i miti. Un amore che nasce nei nebbiosi boschi norreni, in una natura limpida ed incontaminata, dove scorrono fiumi dalle acque chiare. Un aspetto che nei leader passati è stato spesso occultato ma che ora torna in grande evidenza con Giorgia Meloni e sua sorella Arianna.

Non a caso subito dopo la vittoria, Arianna ha scritto su Facebook: “…Sei stata quella che ha sacrificato di più. A me l’orgoglio di essere tua sorella. Ti accompagnerò sul monte Fato a gettare quell'anello nel fuoco, come Sam con Frodo, sapendo che non è la mia storia che verrà raccontata, ma la tua, come è giusto che sia. Mi basterà sapere che sono stata utile in qualche modo in questa grande avventura che stai costruendo, perché quando avevi bisogno di riposare, di piangere, di rilassarti o di un consiglio, io c'ero”.

Si sta parlando de “Il Signore degli Anelli”, il capolavoro dallo scrittore inglese di origine sudafricana J. R. R. Tolkien, scritto tra il 1937 e il 1949, che inventa letteralmente un mondo (e addirittura una lingua) fantastico in cui si dipanano le vicende eroiche che vedono impegnati gnomi, elfi, umani, nani, orchi e i cui valori fondanti sono il coraggio, la purezza e la lealtà.

Il primo romanzo che scrisse Tolkien fu “Lo Hobbit” del 1937, a cui seguì “Il Signore degli Anelli” diviso in tre volumi ciascuno composto, a sua volta, di due libri per un totale di sei: “La Compagnia dell’Anello”, “Le due Torri” e “Il ritorno del Re”. L’opera completa fu pubblicata nel 1954-55. La trama è volutamente molto complessa e si riferisce alla distruzione dell’anello più potente, quello che renderebbe invincibile il suo creatore Sauron. In questa impresa è impegnato il popolo della “Terra di Mezzo” cioè gli Hobbit, che sono una particolare razza di piccoli uomini.

Frodo Baggins è il custode dell’Unico Anello forgiato appunto dal malvagio Sauron per sottomettere i popoli liberi. Si decide di distruggere l’Anello scagliandolo dove è stato forgiato e cioè il Monte Fato. Per fare questo si costituisce una Compagnia che vede protagonisti proprio Frodo e il suo giardiniere Samvise Gamgee, “Sam”. Quello a cui fa riferimento la sorella di Giorgia Meloni è appunto il finale in cui la missione di scagliare il pericolosissimo anello del potere nel Monte Fato. Non è difficile capire che Arianna Meloni si consideri l’aiutante Sam mentre la protagonista è Giorgia Meloni nei panni dell’Hobbit Frodo.