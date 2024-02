Irpef agricola, la Lega rilancia: "Alzare l'esenzione fino a 30mila euro"

"Si può alzare la soglia di esenzione dell'Irpef agricola fino a 30mila euro per includere anche gli agricoltori professionali"



"Aspettiamo l'emendamento del governo. L'esenzione fino a 10mila euro è un passo in avanti positivo, merito della costanza della Lega e del nostro emendamento presentato in Commissione". Lo afferma ad Affaritaliani.it il capogruppo del Carroccio alla Camera Riccardo Molinari sull'emendamento del governo che reintroduce l'esenzione dell'Irpef agricola fino a 10mila euro. "Lavoreremo per migliorare ulteriormente il sostegno al settore agricolo. Si può alzare la soglia di esenzione dell'Irpef agricola fino a 30mila euro per includere anche gli agricoltori professionali", conclude Molinari.