Ischia, Delrio attacca Conte: "Nel 2018 fece il condono. Non neghi l'evidenza"

Frana a Ischia, Delrio: "Conte nega l'evidenza. Basta prendere decisioni emotive"

Graziano Delrio, senatore del Pd ed ex ministro, attacca Giuseppe Conte sulla vicenda del condono del 2018 a Ischia, inserito nel "Decreto Genova" all'epoca del governo gialloverde. "Il condono a Ischia da parte del governo Conte nel 2018 - spiega Delrio al Foglio - ci fu eccome. Il provvedimento faceva riferimento a uno dei condoni più grandi che siano mai stati fatti, quello del 1985. Negare che quello del 2018 fu un condono è come negare l’evidenza". Delrio smentisce così quanto sostenuto dall’ex premier Giuseppe Conte in un’intervista televisiva a "Mezz’ora in più", dopo l’alluvione che ha devastato Ischia.

Frana a Ischia, Delrio: "Smantellò anche la struttura di missione contro il dissesto idrogeologico"

"Nessun condono, era solo una procedura di semplificazione", ha detto Conte riferendosi al decreto varato nel 2018 dal governo gialloverde da lui presieduto. Ma le carte parlano chiaro, e dicono il contrario. "L'ex premier - prosegue Delrio al Foglio - smantellò anche la struttura di missione contro il dissesto idrogeologico. Era l’ansia di distruggere quello che c’era prima. Il paese non ha bisogno di decisioni emotive". Intanto a Ischia si continua a scavare nel fango, si cercano quattro persone che risultano ancora disperse. I morti accertati sono otto, di cui 4 bambini: uno di appena 20 giorni di vita.