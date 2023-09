Italia sotto attacco, Meloni nel mirino. Ecco cosa c'è dietro e perché

Affossare e mettere in difficoltà il governo di Centrodestra a guida Fratelli d'Italia su più fronti significa dare una lezione al resto dell'Unione europea affinché i sovranisti non rialzino la testa

Uno più uno fa due. Due più due fa quattro. E così via. Prima l'affondo di Paolo Gentiloni sulla crescita economica, poi quello di Ursula von der Leyen e di Christine Lagarde sulla tassa sugli extra-profitti della banche. Il tutto con la chiusura di Germania e Francia ai migranti che sbarcano in Italia. E, ciliegina sulla torta, Joe Biden che dimentica proprio l'Italia e Giorgia Meloni al G20 in India.



Perché tutto ciò sta accadendo? La lettura che danno fonti qualificate della maggioranza è che l'Europa e i mercati finanziari in generali devono e vogliono dare una lezione ai sovranisti italiani. Affossare e mettere in difficoltà il governo di Centrodestra a guida Fratelli d'Italia su più fronti significa dare una lezione al resto dell'Unione europea affinché i sovranisti non rialzino la testa. Se l'Italia di Meloni delude, anche negli altri Paesi i partiti sovranistii non andranno mai al governo. Ecco spiegati gli affondi all'esecutivo, stando almeno alla lettura che danno nella maggioranza.