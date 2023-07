Italia-Usa, Gelmini presiede la Sezione bilaterale di amicizia

Si è insediata la Sezione bilaterale di amicizia Italia-Usa dell’Unione Interparlamentare. Ne fanno parte oltre trenta parlamentari in rappresentanza di tutte le forze politiche presenti in Parlamento. A presiedere la sezione sarà Mariastella Gelmini che, nel suo intervento di insediamento, ha ringraziato Pierferdinando Casini per la nomina e per il suo costante impegno nella valorizzazione della diplomazia parlamentare, impegno che lo ha portato alla presidenza onoraria a vita dell’associazione.



“La Uip - ha detto la senatrice Gelmini - è un importante strumento per favorire l’amicizia e la cooperazione fra i popoli. Lavoreremo per rafforzare i legami con gli Stati Uniti, nostro storico alleato e solido partner commerciale. Siamo chiamati a costruire ponti e la guerra in Europa, la sfida della transizione ambientale e del contrasto ai cambiamenti climatici, i nuovi assetti geopolitici rendono imprescindibile questo rapporto. Nella prima riunione abbiamo delineato un’agenda di lavoro. Opereremo in stretto raccordo con i rappresentanti delle Ambasciate e i membri del Congresso e del Senato americano di origini italiane”.