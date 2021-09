Italia vicina all'obbligo vaccinale. Verso il Green Pass a tutti i lavoratori

Il Coronavirus in Italia continua a far paura. La variante delta è sette volte più contagiosa rispetto al virus tradizionale e domina ormai su tutto il territorio. Preoccupano la situazione negli ospedali, tornati sotto pressione e le possibili conseguenze del rientro a scuola. Per questo il governo ha deciso di accelerare, l'ipotesi a cui si lavora in queste ore è l'estensione del Green Pass a tutti i lavoratori. Se tutti i nodi saranno sciolti entro giovedì, - si legge sul Corriere della Sera - si farà un provvedimento unico che tenga insieme lavoro pubblico e lavoro privato. Un super green pass, che porterebbe l’Italia a un passo dall’obbligo vaccinale. Altrimenti Draghi procederà per step, prima il pubblico e poi il privato. In questo caso, anche il green pass per tutti i settori al chiuso dove il certificato viene già richiesto ai clienti (ristoranti, palestre, cinema, teatri, treni, aerei, navi) verrebbe affrontato nel decreto ad hoc sul mondo del lavoro privato.

L’autunno - prosegue il Corriere - è alle porte, bisogna spingere sui vaccini e aumentare il più possibile il numero degli italiani immunizzati. "La soglia del 90% va raggiunta entro 4 settimane e mezzo, prima che il ritorno del freddo faccia aumentare la circolazione del virus e delle varianti — ragionano gli scienziati con gli esponenti del governo — Altrimenti la lotta al Covid diventerà una rincorsa difficilissima». Le sanzioni per i lavoratori saranno «molto severe», sia di carattere pecuniario che amministrativo. Si parla di multe dai 400 ai 1.000 euro e della sospensione dello stipendio.