Iv, Boschi dura sulla prescrizione."Governo giustizialista? Non lo accettiamo"

Italia Viva, Boschi dura sulla prescrizione. "Il Pd è sempre più populista"

"Per noi si sta dentro il governo, se Conte e il Pd ci vogliono fare fuori, lo dicano". Maria Elena Boschi, capogruppo dei renziani alla Camera, 39 anni, ex ministra delle Riforme, è consapevole delle conseguenze politiche del braccio di ferro sulla prescrizione. Ma avverte: "Noi andiamo avanti, - spiega a Repubblica - il Pd è in imbarazzo essendo a rimorchio del giustizialismo grillino, non accettiamo derive giustizialiste".

Boschi, state facendo il gioco delle destre sulla prescrizione, mantenendo voi in piedi la riforma Bonafede che la cancella?

"La Bonafede resta in vigore per esplicita volontà del Pd. Se avessero votato il lodo Annibali, avremmo di nuovo la legge Orlando. Tra una legge fatta dal Pd e una fatta dai 5 stelle con la Lega, Zingaretti ha scelto di stare con i populisti. Per me è una ferita ma non una sorpresa: questo Pd è sempre più populista".

Così sale la tensione: volete fare cadere il governo? Non è ancora più da irresponsabili in un momento di emergenza economica?

"Irresponsabile è chi non affronta i temi economici. Chi ha fatto il reddito di cittadinanza. Chi cede al giustizialismo. Noi non vogliamo far cadere il governo", ha assicurato la capogruppo di Iv, "ma non vogliamo neanche cancellare la civiltà giuridica di questo Paese". "Noi vogliamo stare dentro. Ma se Conte e il Pd vogliono farci fuori, come hanno provato a fare in questo fine settimana, devono solo dirlo e prendersi la loro responsabilità".