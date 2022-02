L'incremento demografico non si ottiene per legge

Demografia in Italia, le prediche non servono: qualsiasi parere si infrange nella volontà singola

Se un giornalista razionale e ben informato scrive che, per il bene della nazione il governo dovrebbe fare la tale cosa, normalmente parla al vento. C’è soltanto una possibilità su chissà quante centinaia di migliaia che il suo punto di vista sia preso in seria considerazione.

Se – viceversa – gli editorialisti di tutti i più importanti giornali consigliano la stessa cosa al governo, è probabile che i ministri si chiedano se non debbano riflettere seriamente su quell’opinione. Non perché ne rispettino il giudizio, quanto perché potrebbero rappresentare l’opinione del popolo. E il popolo, in democrazia, è quello che comanda.

Riguardo al bene della collettività l’espressione di un parere ha qualche sparuta possibilità di avere effetto quando viene da un gruppetto di persone importanti e si rivolge ad un alto gruppetto di persone importanti. Sempre che queste dispongano del potere di fare qualcosa. Nei rimanenti casi dire: “Sarebbe bene che gli Stati Uniti facessero questo”, “Sarebbe bene che l’Onu approvasse questa risoluzione”, “Sarebbe bene che l’Europa si dotasse di una politica estera unitaria”, è del tutto inutile. Sarebbe come dire: “Sarebbe bello se si potessero alimentare tutti i motori con l’acqua piovana”.

E tuttavia c’è un caso in cui neanche l’associazione di tutti i più importanti consessi può far nulla: quando si rivolge ad un singolo. Se tutti i governi del mondo pregassero il sig.Gennaro Menichiello da Caserta, noto alcoolizzato, di smettere di bere, non è detto che l’otterrebbero. Meglio non contarci. Quando decidiamo per gli altri ascoltiamo i consigli, i principi della morale, dell’economia o del diritto; quando decidiamo per noi stessi ascoltiamo soltanto i nostri sentimenti, il nostro interesse o persino, stolidamente, i nostri pregiudizi. Il medico dice all’obeso che deve dimagrire; che l’obesità è causa di parecchie malattie e – addirittura – che raramente un obeso riesce ad arrivare all’estrema vecchiaia. Non ottiene nulla. Chi ama mangiare più del giusto mangerà più del giusto anche fino ad ammazzarsi.

È per considerazioni di questo genere che si possono ascoltare con indifferenza le allarmate previsioni riguardo alla curva demografica dell’Italia. È vero, gli italiani stanno drammaticamente diminuendo di numero; è vero, abbiamo una marea di vecchi e pochi ragazzi per pagare un giorno la loro pensione; è vero, se facciamo sempre meno figli e non freniamo l’immigrazione, presto l’Italia sarà un Paese di mezzosangue, con chissà quali problemi razziali. Ma tutte queste osservazioni e le altre simili sono inutili, se si rivolgono alla coppia che, a casa sua e sotto le lenzuola, si chiede se deve mettere al mondo un figlio. State pur certi che la decisione dipenderà da ciò che i due pensano sia opportuno “per loro”, non per il Paese o per il mondo.

