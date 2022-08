L'imprenditore pugliese Ferrarese a Briatore: "Sei uno sbruffone"

Ferrarese a Briatore: "Siete degli sbruffoni"

"Sicuramente c’è tanta gente rancorosa e mi dispiace tanto per quanto accaduto al tuo lido, ma, credimi, conosco tanti imprenditori che gestiscono in Italia e all’estero strutture turistiche più belle, più lussuose e molto più prestigiose delle tue, dando anche più posti di lavoro (non solo tre mesi all’anno) ma nessuno, ogni santo giorno, ostenta né tantomeno pontifica come fai tu. Detto ciò, ti consiglio di non leggere quelle reazioni sempre come mero rancore e invidia alla ricchezza, ma di percepirle soprattutto come risposta ad una smisurata e stereotipata sbruffonaggine. Detto ciò, da imprenditore ti auguro di risolvere presto affinché possiate continuare a lavorare anche di più e per tutto il resto dell’estate".

Così l'imprenditore Massimo Ferrarese, presidente del gruppo industriale Prefabbricati Pugliesi, risponde a Flavio Briatore. Il patron del Twiga, infatti, in un video su Instagram aveva attaccato tutti quelli che, a mezzo social, esultavano per i danni agli stabilimenti balneari della Versilia e a quello del duo Briatore-Santanchè soprattutto. Nel video l'ex direttore della Renault in Formula 1 definiva delle "merde" quelli che hanno gioito per quanto accaduto ieri, chiedendosi poi come mai in Italia vi sia sempre tanto rancore.