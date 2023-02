La Lega sul caso Delmastro e Donzelli. "Ora responsabilità e non polemiche"

Carlo Calenda voterà con il Pd sulla questione Donzelli – Delmastro, per questa volta il leader del Terzo Polo farà parte dell’opposizione al governo Meloni



“Soprattutto in questo momento il nostro Paese non ha bisogno di polemiche, ma di responsabilità, prudenza e fermezza. Occupiamoci di quello che interessa ai cittadini: una giustizia efficiente, sia nel penale che nel civile”. Con queste parole il sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari (Lega) risponde alla domanda di Affaritaliani.it sulle continue richieste da parte delle opposizioni di dimissioni di Delmastro e Donzelli a seguito delle polemiche legate al caso Cospito.

Carlo Calenda voterà con il Pd sulla questione Donzelli – Delmastro, per questa volta il leader del Terzo Polo farà parte dell’opposizione al governo Meloni. Ad annunciarlo, lo stesso Calenda in un’intervista al Corriere della Sera. "E’ netto che la ragione stia dalla parte del Pd".

"Noi l’abbiamo sempre detto che sulle questioni che riguardano i diritti ci sarebbe stata un’opposizione intransigente. Qui stiamo parlando dell’uso d’informazioni riservate nella disposizione di un sottosegretario alla Giustizia che vengono usate contro l’opposizione. È inaccettabile".

"Nordio ha detto una bugia, perché se io fossi andato al ministero a chiedere quei documenti non me li avrebbero dati. E per questo adesso faccio una richiesta formale: vorrei avere le ultime conversazioni ascoltate nel carcere di Rebibbia. Domani posso andarle a prendere al ministero della Giustizia e farne un uso pubblico in Aula. Lo dice uno che ha sempre stimato Nordio", detto questo aggiunge che "però adesso basta. È una settimana che parliamo solo di Cospito. Anche questa è una trappola della destra che sta usando argomenti provocatori e inutili per montare un grande caos mentre non riesce a gestire il Paese".