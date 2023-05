Meloni: "Il taglio del cuneo fiscale è meglio del salario minimo". Video

L'intervento della premier Meloni al Festival dell'Economia di Trento

Un intervento a tutto campo che ha toccato i temi chiave quello della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in videocollegamento con il Festival dell'Economia di Trento, intervistata da Maria Latella. Dall'alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna al fisco, dall'evasione alle riforme (autonomia e presidenzialismo), dal rapporto con Macron e la Francia alla foto mano nella mano con Joe Biden



L'Italia del futuro, il Pnrr, il sistema bancario e la transizione energetica. Sono questi alcuni dei principali temi che saranno affrontati nel corso della seconda giornata del Festival dell'Economia di Trento. La rassegna, organizzata dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing per conto della Provincia autonoma, è giunta alla sua 18/a edizione.



Meloni: sono diventata secchiona perchè ero insicura e orgogliosa - "Sono diventata secchiona perché ero una persona insicura e siccome ero anche orgogliosa ho usato quella debolezza cercando di trasformarla in un punto di forza". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un passaggio dell'intervista a Maria Latella al Festival dell'Economia a Trento. "Sono sempre stata sottovalutata nella vita - ha aggiunto - ma questo può essere un punto di forza perchè quando ti sottovalutano puoi anche stupire". "Il racconto che fanno certi politici - ha proseguito - cercando di dimostrare che sono altro dal genere umano non ha aiutato".



Meloni: foto con Biden? Dimostra falso Italia con me isolata - La foto mano nella mano con il presidente americano Biden "rivela la falsità della narrazione che era stata fatta prima, durante e dopo la campagna elettorale, quando si diceva che l'Italia sarebbe stata isolata a livello internazionale e sarebbe diventata reietta. Non è questa la realtà dopo sette mesi di governo".



Meloni: riforma istituzionale eredità più importante da lasciare - "La riforma delle istituzioni dello Stato è fondamentale. Ascoltiamo tutti ma partiamo da due principi per me irrinunciabili: la stabilità di governi e legislature, che è la cosa più potente che economicamente si può costruire; e il rispetto del voto dei cittadini, articolo 1 della costituzione, la sovranità appartiene al popolo. Una riforma di questo tipo non è secondaria: è la cosa più importante che si può lasciare in eredità per il futuro".