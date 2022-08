La Piazza continua a far rumore: Conte e Boccia, le anteprime di Affaritaliani

La Piazza di Affaritaliani.it fa notizia: la terza serata di Ceglie Messapica con Conte e Boccia su tutti i giornali

La nuova edizione de "La Piazza", il salotto politico estivo di Affaritaliani.it a Ceglie Messapica (Brindisi), continua ad attirare l'attenzione di tutti i media italiani. Dopo i grandi successi della prima serata di venerdì 26 agosto con ospiti Giorgia Meloni e Antonio Tajani e della seconda serata con Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, sempre intervistati dal direttore Angelo Maria Perrino, la kermesse di Affaritaliani.it continua a conquistare i titoli dei giornali anche con la terza e conclusiva serata, che ha visto la partecipazione di Giuseppe Conte, leader del M5s e di Francesco Boccia del Pd. Repubblica si concentra sullo scontro nell'ex campo largo. Il presidente dei 5Stelle si scaglia contro lo schema della sfida fra due schieramenti: "Non c’è solo il bipolarismo Letta-Meloni. Ci siamo anche noi con le nostre battaglie sociali, per l’ambiente. Sarebbe sbagliato dare un’idea di un Paese diviso in due".

Il tramonto di Ceglie porta con sé l’amarezza per alcuni rapporti consumati. Per la rottura traumatica con l’ex capo politico del Movimento Luigi Di Maio: "L’ho avuto al fianco in tantissime battaglie — dice Conte — e se sono qui è soprattutto per quelle battaglie comuni che io sposai. Ma lui ha rinnegato tutto, anche le riforme che ha contribuito a realizzare". Ma Boccia (Pd) non chiude del tutto ai 5s, rimandando la decisione al post voto. Anche il Corriere della Sera dà ampio spazio alla kermesse di Affaritaliani, riportando le parole dell'ex ministro dei dem. "Non provarci a governare nonostante i problemi è stato un errore, andava completato un lavoro iniziato insieme: il Pnrr lo hanno portato a casa Pd e M5S mentre la ricetta di Salvini e Meloni era di riprendersi i soldi italiani perché non credevano all’Europa. Su quell’errore abbiamo diviso le nostre strade: ora, però, dobbiamo marciare divisi per colpire uniti".