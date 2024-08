La Piazza di Affari, da Fitto a Salvini: ecco tutti gli ospiti della seconda serata

Ceglie Messapica (Brindisi), parte la seconda serata de La Piazza di Affaritaliani.it: ecco gli ospiti

Dopo il successo della prima serata de La Piazza, la kermesse politica-economica di Affaritaliani.it, tutto è pronto per il secondo appuntamento. Tanti gli ospiti che saliranno sul palco di Ceglie Messapica (Brindisi) il 30 agosto dalle ore 19.00.

A partire dal vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, Carlo Calenda, fondatore e leader di Azione, Roberto Vannacci, membro del Parlamento Ue (Lega), e Raffaele Fitto, ministro per gli Affari Europei, il Sud, le politiche di Coesione e il Pnrr, indicato proprio oggi dalla premier Giorgia Meloni come prossimo commissario europeo. Ma non solo politica. Spazio anche all'economia con il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini.

IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA SECONDA SERATA DE LA PIAZZA





