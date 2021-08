"La Piazza", Rosato: "Vaccino obbligatorio? Ne facciamo già 10, sì all'11°"

Ettore Rosato, coordinatore nazionale di Italia Viva, è intervenuto nel corso della terza serata dell'edizione 2021 de "La Piazza"



Intervistato dal direttore Angelo Maria Perrino, ha rivendicato il ruolo di IV nella nascita del Governo Draghi: "Fratoianni prima, su questo palco, ci ha imputato di aver fatto cadere scientificamente il governo Conte II per far nascere quello attuale. Ed ha ragione. Lo abbiamo fatto con assoluta lucidità, anche se per me è stato il mese più duro da quando faccio politica. E sono nelle istituzioni ormai dal 1987, quindi ne ho viste tante".

"Spiegare che per uscire dalla crisi pandemica si doveva aprire una crisi politica è stato complicato. Avevamo tutti i mezzi di informazione contro, compresi quelli che oggi dicono che Draghi è il massimo. Il precedente governo non aveva la stessa coesione di quello attuale e non si chiedeva mai di collaborare alle scelte".

"Draghi ha dato un nuovo passo qualitativo alla politica. Il suo silenzio è straordinario, anche nel caso Durigon, che si è risolto senza una sola parola da parte del Presidente del Consiglio", ha aggiunto Rosato, che però ha preferito non rispondere direttamente sull'ipotesi di un approdo di Draghi al Quirinale: "Sono del partito di chi pensa che Draghi sia un ottimo Premier e Mattarella un ottimo Presidente della Repuibblica. Poi a gennaio ci penseremo".

Diplomatica anche la risposta sul fatto che sia Pierferdinando Casini il candidato sul quale Matteo Renzi e il suo partito sta lavorando: "I risultati dell'elezione a Presidente della Repubblica sono insondabili. Oggi abbiamo altri temi sui quali mettere al lavoro Governo e Parlamento. Oltre all'emergenza sanitaria c'è quella economica".

Sull'obbligo vaccinale, ha detto: "Non so come sarà l'evoluzione della pandemia, ma penso che si debba dare un'accelerazione sui vaccini. Personalmente sono favorevole alla vaccinazione obbligatoria: ognuno di noi ne ha 10 vaccini obbligatori già fatti, quindi metterei anche l'undicesimo".