La Rappresentante di lista vs Salvini: "Sei un becero abusatore di hit”

Il gruppo La Rappresentante di Lista scrive su Twitter “Salvini sei un becero abusatore di hit”

Il leader della Lega, Matteo Salvini, alla fine di un suo comizio ha messo il brano musicale 'Ciao Ciao' cantato dal gruppo La Rappresentante di Lista e arrivata al settimo posto a Sanremo 2022.

Lite Salvini-Rappresentante di Lista



Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, che insieme formano il gruppo La Rappresentante di Lista, non hanno assolutamente apprezzato l'uso del loro brano 'Ciao Ciao' al comizio del leader del Carroccio. I due cantanti infuriati scrivono un post su Twitter rivolto a Matteo Salvini: “Ci arriva voce che al comizio di Salvini il dj abbia messo la nostra canzone ‘Ciao Ciao’. La nostra maledizione sta per abbattersi su di te, becero abusatore di hit”.

In poco tempo arriva la risposta di Salvini su Twitter: “Cara Rappresentante, onestamente non ci ho fatto caso visto che ero in mezzo a tantissima bella gente. Sperando che la maledizione non abbia effetti, confesso (mea culpa) che la tua ‘Ciao Ciao’ mi piace parecchio”.

In pochissimo tempo il post dei due cantanti ha ricevuto tanti consensi e like (mi piace), oltre a commenti ironici, diventando il nuovo trend del momento.