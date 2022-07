M5S, la sentenza del sociologo De Masi: "Ora non può che uscire dal Governo"

De Masi: "Al Movimento Cinque Stelle non resta che lasciare l'esecutivo"

”Cinque giorni fa Draghi era convinto ad uscire dalla scena parlamentare, oggi è decisamente convinto a entrare, quindi ha cambiato di 360 gradi il suo punto di vista. Il discorso è decisissimo, cioè visto che io resto o la va o la spacca, non concedo quasi nulla ai 5 Stelle in modo che loro escano, così ho finalmente una maggioranza molto più coesa, critica".

"A questo punto credo che ai 5 Stelle non resti che uscire dal governo e a Draghi restare, forse questa è la soluzione migliore per l’Italia”, così il sociologo Domenico De Masi ha commentato il discorso del Presidente del Consiglio Mario Draghi in Senato ad Agorà Estate Rai Tre, condotto da Giorgia Rombolà,