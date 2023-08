La voce dei nostri. Lettera al Generale Vannacci

Il suo caso è così coinvolgente e importante, che si rischia di scrivere un commento lungo quasi come il suo libro. Mi limiterò...

Caro Generale Vannacci,

il suo caso è così coinvolgente e importante, che si rischia di scrivere un commento lungo quasi come il suo libro. Mi limiterò, quindi, a pochi aspetti:

il caso letterario che è anche il primo affrontato da Belpietro;

Il sasso che lei pensava di lanciare in uno stagno e che sta provocando un maremoto; la notevole e bellissima assonanza (stessi concetti, stesse espressioni) tra il suo amore per certe tradizioni italiane e concetti presenti in un testo dedicato agli isolani di Stromboli, molto apprezzato da Giorgio Napolitano, abituale frequentatore dell'isola nella pausa estiva di luglio e scelto come lettura in varie giornate in difesa della lingua italiana.