Lega, asse con Iv per il Colle. Fontana: "Renzi il nostro primo interlocutore"

Lega, Fontana: "Renzi sarà il primo con cui parleremo per il Quirinale"

La Lega consolida l'intesa con Italia Viva. Il vicesegretario del Carroccio lo dice in maniera chiara, dichiarando di fatto un nuovo asse politico tra i due Matteo: Salvini e Renzi. "Il centrodestra - spiega Lorenzo Fontana a Repubblica - si presenterà unito, ma per eleggere un Presidente servono consensi più ampi. Bisogna trovare i numeri che non abbiamo. E non abbiamo preclusioni, nel dialogo, nei confronti di nessuno, neppure nei confronti dei 5 Stelle. La partita del Quirinale è un Risiko. Si stanno posizionando le armate. Ma il gioco vero si farà fra un mesetto".

In vista delle elezioni per il nuovo Capo dello Stato, il vicesegretario della Lega sembra avere le idee piuttosto chiare sulle possibili alleanze. "Renzi - prosegue Fontana a Repubblica - è un interlocutore con cui bisogna avere a che fare, se vogliamo centrare l'obiettivo di indicare un Capo delio Stato super partes e garante di tutti. Anzi: Renzi e un'eventuale aggregazione di Centro sono i più vicini a noi, dunque saranno i primi con i quali ci confronteremo".

