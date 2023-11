Lega: "Autonomia entro fine 2024 o usciamo dal governo". Intervista-bomba

"La precondizione per avere il premierato è che, per le regioni che lo desiderano, l'autonomia sia in vigore già nel 2024"

"L'autonomia deve entrare in vigore assolutamente entro la fine del 2024. Se non è così, la Lega deve uscire dal governo. Non ci sarebbe alcun motivo per restare in questo governo senza l'autonomia differenziata". A parlare con Affaritaliani.it è l'assessore allo Sviluppo economico della Regione Veneto Roberto Marcato. Prima dell'estate si aspetta il via libera della legge da parte del Parlamento? "Il termine ultimo è il 31 dicembre del prossimo anno". Ma intende il via libera della legge o l'autonomia alla regione Veneto? "Intendo che entro la fine del 2024 il Veneto deve, sottolineo deve, avere l'autonomia che ha chiesto, altrimenti la Lega esce dal governo Meloni".



Quanto alle prossime elezioni regionali in Veneto, nel 2025, alla domanda se il candidato sarà di Fratelli d'Italia, Marcato risponde: "Probabilmente sì, credo il ministro Carlo Nordio". E il premierato? Che cosa ne pensa della riforma costituzionale molto cara alla premier Meloni? "Se c'è l'autonomia vera, quella che abbiamo chiesto, va benissimo anche il premierato. Ma la precondizione per avere il premierato è che, per le regioni che lo desiderano, l'autonomia sia in vigore già nel 2024".



Infine il caso del consigliere veneto Stefano Valdegamberi, che ha duramente criticato Elena Cecchettin, sorella di Giulia brutalmente uccisa nei giorni scorsi. "Non entro nel merito del caso, ma posso dire che Valdegamberi è assolutamente una brava persona. Ha espresso le sue idee, condivisibili o meno, ma non deve assolutamente dimettersi", conclude l'assessore allo Sviluppo economico della regione Veneto.