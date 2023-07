Lega, Crippa: "Autonomia? Nel 2024 i primi accordi con le regioni"

Alleanze europee, Crippa (Lega): "Parlare di veti o distribuire patenti di centrodestra, oggi, ha poco senso"

Dai provvedimenti e dalle battaglie chiave per l'autunno fino ai tempi di approvazione dell'autonomia differenziata, passando per l'immigrazione, le alleanze europee e il clima. Intervista di Affaritaliani.it al vicesegertario della Lega Andrea Crippa.



Quali sono i punti chiave della Lega per l'autunno?



"La Lega sta lavorando su più fronti con l’obiettivo di sostenere la crescita attraverso aiuti concreti a famiglie, lavoratori e imprese con un occhio di riguardo a chi è più un difficoltà economica. Basti pensare alle decine e decine di opere che Salvini ha sbloccato per ridurre le distanze del nostro Paese. Dal trasporto ferroviario, alla rete stradale, saranno moltissimi i cantieri aperti per rendere l’Italia più moderna ed efficiente. Cantieri che porteranno lavoro a migliaia di persone. C’è poi tutta la parte sul fisco che già ha dato grandi frutti con la delega e che continuerà in una direzione di maggiore equità andando a ridurre la pressione fiscale, diventata insostenibile per cittadini e imprese, privilegiando soprattutto i redditi medio-bassi. Altro obiettivo è quello di dare più potere d’acquisto alle fasce più deboli: per questo stiamo facendo in modo che, ad esempio, i beni di prima necessità abbiano un prezzo calmierato. Come vede, il fil rouge della nostra politica è sempre lo stesso: non lasciare indietro nessuno e, anzi, migliorare la qualità di vita di tutti".