Lega: "Sangiuliano ottimo ministro. Ci fidiamo degli alleati di governo"

Maria Rosaria Boccia? "Non commento le interviste di privati cittadini"



"Ci fidiamo degli alleati di governo". Così Rossano Sasso, deputato della Lega e membro della Commissione Cultura della Camera, intervistato da Affaritaliani.it sul caso del ministro Sangiuliano e di Maria Rosaria Boccia. "Sangiuliano è un ottimo ministro e ha fatto tante cose positive, non guardiamo a ciò che concerne la sfera privata e comunque non sono emersi fatti penalmente rilevanti. Ripeto, ci fidiamo degli alleati di governo".



Però Boccia ha affermato che i suoi viaggi sono stati pagati dal ministero e non dal ministro personalmente come lui ha affermato anche al Tg1... "So che ci sono degli esposti, vedremo. Non commento le interviste di privati cittadini, dobbiamo pensare a migliorare le condizioni di vita degli Italiani", conclude Sasso.