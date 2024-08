Lega, Vannacci: "Il mondo al contrario potrebbe trasformarsi in associazione politica"

"I principi rimangono gli stessi e mi batto per essi; io rappresento la Lega nell'ambito del Parlamento europeo"



"Sono un deputato eletto nelle liste della Lega perché con la Lega condividiamo stessi principi e ideali che si basano su sicurezza, sovranità, identità, meritocrazia e crescita reale del Paese che non può continuare a seguire la scia delle follie green inutili da un punto di vista ecologico e controproducenti per la nostra economia". Roberto Vannacci, generale ed eurodeputato del Carroccio, risponde così alla domanda di Affaritaliani.it se sia vero che abbia in mente di fondare un suo partito.



"Il mondo al contrario è l'associazione culturale che promuove le mie idee e le mie istanze, se si trasformerà in associazione politica lo farà perché segue la mia stessa evoluzione che da Generale mi ha visto diventare scrittore e poi uomo politico. I principi rimangono gli stessi e mi batto per essi; io rappresento la Lega nell'ambito del Parlamento europeo. Apprezzo la moltitudine di persone che continua a crescere e a stringersi attorno a me e ai principi che rappresento e continuo a lavorare per il bene del nostro Paese, per il futuro dei nostri figli e per l'identità intramontabile della nostra Patria", spiega Vannacci.



"Nonostante la zizzania che da sinistra in poi cercano di creare tra me e Salvini e tra me e la Lega tutto procede a gonfie vele, la popolarità e il sostegno crescono, la mia motivazione è sempre più forte e l'onda di consensi delle votazioni europee aumenta la sua forza e la sua estensione. Questo fa paura a molti... Se ne facciano una ragione", conclude Vannacci.