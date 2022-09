Letta a Berlino, Spd contro Meloni: “No a post fascisti”, “Voi come Ceausescu”

Elezioni politiche 2022, Enrico Letta in Germania incontra i vertici dell'Spd, che attacca Giorgia Meloni

"Sarebbe davvero un segnale importante se Enrico Letta potesse vincere e non Meloni, che, come partito post fascista, porterebbe l'Italia in una direzione sbagliata”, con queste parole il presidente dell'Spd Lars Klinhgbeil, a Berlino, in conferenza stampa con Enrico Letta, entra a gamba tesa nella campagna elettorale italiana arrivata alla sua ultima settimana prima del voto del 25 settembre. L’Spd, è il partito di governo che esprime il cancelliere tedesco Olaf Scholz. “La preoccupazione in vista del voto in Italia c'è - ha riferito Klingbeil - ma le elezioni si possono vincere anche agli ultimi metri", ha aggiunto.

Elezioni politiche 2022, Enrico Letta in Germania: la replica di Giorgia Meloni

A stretto giro la replica della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni che su Facebook afferma: "In nessuna democrazia evoluta l'unica opposizione al Governo è oggetto di sistematici attacchi da parte di ministri, cariche istituzionali e grandi media. E, soprattutto, in nessuna democrazia occidentale il Governo consente scientificamente provocazioni che potrebbero facilmente sfociare in disordini - durante la campagna elettorale - nelle manifestazioni politiche dell'opposizione. Questa gente parla di Europa, ma il loro modello è il regime di Ceausescu. Non ci facciamo intimidire da chi odia la libertà e la sovranità popolare".