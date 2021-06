Letta divorzia da Conte, Salvini da Meloni. Sta per cambiare tutto. Rumor choc

Politica e fantapolitica. In Parlamento in questi giorni di torrido giugno sono in molti a ipotizzare vari scenari. Scomposizione e ricomposizione del quadro politico da qui al 2023. Nulla di confermato, tantomeno di ufficiale, ovvio. Boatos, rumors, ragionamenti. Quello che spopola maggiormente vede il divorzio tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini, con Fratelli d'Italia che correrà da sola alle prossime elezioni e la Lega, sempre più moderata, che darà vita a un rassemblement popolare e liberale con Forza Italia, Coraggio Italia, Udc, Noiconl'Italia e - ecco il colpo di scena - Italia Viva di Matteo Renzi.

Ipotesi clamorose anche nel Centrosinistra. Divorzio pure tra Enrico Letta e Giuseppe Conte, con il Movimento 5 Stelle che torna, come nel 2018, a correre da solo contro tutti. A sinistra, coalizione tra Pd, Mdp/Articolo 1 e Socialisti. Poi un centro liberaldemocratico formato da Azione di Carlo Calenda, i Verdi e +Europa. Scomposizione e ricomposizione del quadro politico. Boatos, nulla di più. Che si infiammeranno o spegneranno dopo i prossimi passaggi chiave per il Palazzo: le elezioni amministrative dell'autunno e la partita del Quirinale di inizio 2022.