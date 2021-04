Letta-Renzi, incontro di 40 minuti. Profonde divergenze su 5S e Conte

Un incontro franco e cordiale. Enrico Letta vede Matteo Renzi per un confronto atteso da settimane, se non da anni, e al centro del tavolo emergono da subito tutti i temi caldi di questi mesi. Quaranta minuti di faccia a faccia, nella sede dell'Arel, tra il segretario del Pd e il leader di Italia Viva, servono a confermare da parte di entrambi il sostegno al governo Draghi, alla campagna vaccinale e agli aiuti, a ribadire le divergenze sul rapporto con il M5s e ad ascoltare le posizioni sulle elezioni amministrative.



Letta e Renzi si sono quindi confrontati su un'analisi a 360 gradi sulla situazione e, riferiscono fonti del Nazareno, hanno concordato sul fatto che in questa fase l'impegno prioritario di tutti e' nel sostegno alla campagna vaccinale del governo Draghi e alle iniziative da mettere in campo per l'aiuto economico e sociale necessario dopo le chiusure causate dalla pandemia. I due leader hanno riflettuto sul quadro politico, e sul futuro, trovando alcuni elementi di accordo e altri di disaccordo.



In particolare, spiegano sempre fonti dem, Letta e Renzi hanno verificato una divergenza profonda sul rapporto con Conte e il M5s. Un rapporto che il segretario Pd considera essenziale per costruire in prospettiva un'alternativa vincente alla destra di Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Quanto infine alle elezioni amministrative di ottobre, il leader Pd si e' limitato ad ascoltare alcune idee di Renzi; del resto si tratta di un tema, quello delle amministrative, sul quale questo mese di aprile sara' un passaggio importante per impostare alcune soluzioni, ricordano dal Pd.