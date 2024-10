Liguria, batosta per il M5s di Conte: sotto il 5% (4,56%) nella terra di Grillo. E il garante non va nemmeno a votare

Liguria, flop M5s nel mezzo dello scontro totale Conte-Grillo. Gli scenari politici

Nuovo dramma politico in quel che resta del "campo largo", il Csx ha perso le elezioni in Liguria e la beffa è che a vincere è stato il candidato del Cdx Bucci ma per soli 8.400 voti, un margine minimo. Sul banco degli imputati finiscono Conte e Renzi e la loro battaglia. Il leader del M5s non ha voluto in coalizione a sostenere Orlando il segretario di Italia viva e ora lui si vendica: "Abbiamo perso per colpa di Conte". Ma il leader del M5s deve fare i conti anche col risultato deludente del Movimento e in questo senso non ha certo aiutato lo scontro finale con Grillo che in Liguria ha un certo peso politico a una settimana dal voto. Il M5s è precipitato sotto il 5 per cento (4,56%), proprio nella regione di Grillo che sabato aveva scomunicato e dichiarato estinti i Cinque Stelle, con tanto di macumba contro i candidati "catapultati dall'alto".

Grillo inoltre non si è nemmeno presentato al seggio per votare. In serata la contiana Vittoria Baldino, ospite di Lo Stato delle cose, lo accusa: "Il suo video nel giorno di silenzio elettorale ha disorientato il nostro elettorato". Ma ora - riporta Il Fatto sarà più complicato ribadire a Elly Schlein che Renzi deve rimanere comunque fuori della porta. Il capo di Iv attacca Conte: "Aver messo un veto sulla nostra comunità ha portato il centrosinistra alla sconfitta". Ma in serata Conte ribatte: "Risultato deludente, ma lui e i suoi epigoni ci avrebbero fatto perdere ancora più voti". Il coordinatore genovese del M5s, Stefano Giordano, sospira: "Più di così non si poteva fare, bisogna tenere i nervi saldi". E Iv? "Restando fuori ci ha dato almeno un paio di punti in più" assicura.