Sondaggio Liguria, Bucci scappa via, il candidato del Cdx stacca Orlando nelle intenzioni di voto. Il ribaltone

Sondaggio Liguria. Cdx in vantaggio: il fattore Bucci sta spostando gli equilibri

La Liguria va al voto tra poco più di due settimane per eleggere il presidente della regione dopo le dimissioni di Giovanni Toti. Il centrosinistra sembrava avere la strada spianata per il successo, visto che lo scandalo corruzione aveva colpito la Destra, ma complici i litigi nel "campo largo", con Italia viva esclusa dalla colazione che sostiene Andrea Orlando e l'ingresso in partita del sindaco di Genova Marco Bucci, gli equilibri sembrano essere cambiati. Bucci - in base al sondaggio Ipsos riportato da Il Corriere della Sera - è stimato al 49%, Orlando al 46%. Si tratta di un distacco che non consente di dichiarare un vincente, essendo contenuto nel margine di errore standard dei sondaggi. Inoltre, va valutata la possibile partecipazione, che presumibilmente ridurrebbe lo scarto tra i due rendendo ancora più difficile stimare il vincente.

Ma se prima della candidatura di Bucci la sfida sembrava destinata a premiare la Sinistra, ora la partita è decisamente aperta. La carta che sembrava essere capace di spostare l’elettorato a favore delle opposizioni come si pensava qualche tempo fa, ovvero la condanna di Toti, - prosegue Il Corriere - non pare poi così efficace. La notorietà dei candidati vede al primo posto Bucci, del centrodestra, conosciuto dall’83% degli elettori, seguito da Orlando, noto al 71%. Gli altri hanno una notorietà inferiore al 50%, a partire da Morra con il 45% per finire al 27% di Rosson. Solo il 47% si dichiara certo di andare a votare, mentre il 15% potrebbe farlo ma non ne è certo.