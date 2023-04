Lilli Gruber, Bernabè in contropiede a Otto e Mezzo: "Meloni? Economia italiana migliore di altri"

Bernabè a Otto e Mezzo da Lilli Gruber: "Meloni? Economia italiana migliore di altri"

“Qual è il bilancio del governo Meloni dopo sei mesi?” chiede Lilli Gruber a Franco Bernabè. “Abbastanza positivo”, risponde il manager senza esitazione. “L’economia italiana va meglio di altre, la situazione sociale è migliore di moltissimi altri Paesi europei, lo spread è a livelli minori di un anno fa. Direi che in sostanza Giorgia Meloni non ha fatto nulla di preoccupante per i mercati. Quindi se continua così, l’economia italiana dovrebbe andare relativamente bene in un mondo molto turbolento in questo momento”.

Franco Bernabè: "La situazione in Italia è più stabile che in altri Paesi"

"La situazione in Italia è più stabile che in altri Paesi, guardate la Francia o il Regno Unito...". "Fascismo e antifascismo? Questo è incomprensibile, una maggior prudenza sul linguaggio sarebbe opportuna"