Lega, Fontana esce allo scoperto: "Mosca? Dissì a Salvini dei rischi"

Fontana sul mancato viaggio in Russia di Salvini: "Dispiace che un tentativo generoso per contribuire alla pace sia diventata una scusa per insulti e falsità contro la Lega"



"Il segretario si e' confrontato con il partito, non so con chi altri. Io gli ho detto che il viaggio poteva essere piu' rischioso che fruttuoso, e poi il segretario ha scelto di non andare. Dispiace soltanto che un tentativo generoso per contribuire alla pace sia diventata una scusa per insulti e falsita' contro la Lega". Lo dice - in un'intervista al Corriere della Sera - Lorenzo Fontana, vicesegretario della Lega e delegato alle questioni internazionali.



Fontana ribadisce di non conoscere Antonio Capuano: "Non l'ho mai visto. Mi vien solo da dire - aggiunge - che i diplomatici che conosco sono persone abbastanza silenziose. Mi stupisce un po' che questa persona continui a rilasciare interviste a nome di un partito che non rappresenta".



"Il viaggio non c'e' stato, era difficile annunciare una cosa incerta - replica a chi dice che l'iniziativa non era stata annunciata -. Salvini voleva mettere a disposizione una possibilita' in piu' di confronto con la Russia. Una volta deciso, e' ovvio che si sarebbe confrontato e coordinato con il premier".

