M5s: Calenda, se entra in gruppo Pd in Ue non potrei rimanere

"In UE sono rimasto nella delegazione PD-SIamoEuropei per rispetto del mandato elettorale. Se dovessero entrare i 5S non potrei rimanere. Fare un gruppo con i grillini andrebbe oltre ogni (triste) esperimento gia' fatto in Italia e sarebbe contrario a quanto promesso agli elettori". Lo scrive in un tweet il leader di Azione Carlo Calenda.

PD: NARDELLA, 'SE CONTE LEADER M5S NON PUO' ESSERE FEDERATORE COALIZIONE'

"Questa idea che Conte possa guidare i 5 Stelle può essere un elemento di chiarezza. Intanto per i 5 Stelle a fare un percorso. E poi è chiaro che se Conte diventa il capo di un partito alleato, non può essere un federatore di una coalizione. Perchè un federatore o è super partes o è il leader del partito maggiore". Lo dice il sindaco di Firenza, Dario NARDELLA, a L'Aria che Tira su La7