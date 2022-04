M5s, Casaleggio apre a un nuovo movimento: "Nei prossimi mesi si concretizza"

M5s: Casaleggio, un nuovo movimento? Vedremo nei prossimi mesi

Un nuovo M5s? "La partecipazione e la cittadinanza digitale rimarranno sempre al centro dei miei interessi. Come questo si concretizzerà lo vedremo nei prossimi mesi". Lo dice Davide Casaleggio in un'intervista al Corriere della Sera. Poi sulla rielezione di Conte alla presidenza del Movimento aggiunge: "La via scelta è illegittima come abbiamo segnalato come Rousseau lo scorso anno, come ha chiarito Beppe Grillo pubblicamente e come ha recentemente stabilito anche un tribunale. Non credo sia un caso che il 58% degli iscritti che avrebbero potuto votare ha deciso invece di astenersi o di votare contro".

"Sono sempre rimasto delle mie convinzioni, il Movimento che abbiamo conosciuto non esiste più. Si ha paura di chiedere agli iscritti anche solo una rosa di nomi per il Quirinale, consultarli per cambiare il programma sulla politica estera o per capire chi candidare in un comune come a Palermo o in una regione come la Sicilia o ancora di permettere le candidature dal basso inventando addirittura consultazioni con un monocandidato. Questa paura delle decisioni dei cittadini sta annichilendo il consenso ai minimi storici e penso che il trend sia ormai irreversibile", prosegue Casaleggio.

