M5s, Conte: "Riformiamo la Costituzione. Premier? Poteri per cambio ministri"

M5s, Conte: "Sì al tavolo di confronto. Ma anche con l'opposizione"

Giuseppe Conte apre alla possibilità di un tavolo di confronto proposta da Enrico Letta per discutere di Legge di Bilancio ma anche di corsa al Quirinale. "Ritengo senz’altro opportuno - spiega Conte alla Stampa - un incontro con gli altri leader per assicurare un percorso più spedito alla legge di Bilancio ma suggerisco di far sedere al tavolo anche i capigruppo. Non vorrei che un incontro del genere venisse percepito come lesivo delle prerogative del Parlamento a cui adesso spetta il compito di approvare la manovra. Vorrei approfittare di questa occasione per rilanciare un altro confronto con tutte le forze politiche, anche di opposizione, per affrontare il tema delle riforme costituzionali, che sono il vero nodo della nostra vita istituzionale". L'ex premier torna sulla questione Renzi e sulla difficoltà di avere un governo stabile a causa dei continui cambi di rotta".

"Tra i leader dei partiti - prosegue Conte alla Stampa - ci sono ex premier come Silvio Berlusconi e Letta che ci sono passati prima di me e che, in un modo o nell’altro, hanno subito questa instabilità del governo. Il momento è perfetto: quali migliori interlocutori per affrontare la riforma della Costituzione? Noi abbiamo pronte diverse proposte. Dalla sfiducia costruttiva alla fiducia a camere unificate, dalla possibilità del premier di sostituire i singoli ministri alla modifica dei regolamenti parlamentari in modo da rendere poco conveniente il passaggio dall’uno all’altro gruppo". Sull'elezione del Capo dello Stato. "Quando sarà il momento dovremo aprire il confronto con tutte le forze politiche dell’arco parlamentare. È doveroso. Non sarebbe una buona idea pensare di eleggere il presidente della Repubblica a colpi di maggioranza".

LEGGI ANCHE

M5s, Di Maio: "Conte? Nessun dualismo. No al voto anticipato"