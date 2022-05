M5s, ipotesi "Conte" dentro il logo. Ma i "dimaiani" si mettono di traverso

M5s, nuova polemica interna sul logo. Patuanelli duro con Spadafora

Il M5s continua a combattere la sua lotta interna, i grillini sono sempre più vicini all'ennesima scissione. Ormai il Movimento è separato in due fazioni, ci sono i "contiani", fedelissimi all'ex premier, tra cui spiccano il ministro Patuanelli e Taverna e gli "anti-contiani" capeggiati nell'ombra da Di Maio. Proprio uno degli esponenti di questo secondo gruppo - si legge sul Corriere della Sera - nei giorni scorsi ha scatenato un nuovo dibattito all'interno del Movimento, generando durissimi botta e risposta. Si tratta dell'ex ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, che aveva parlato di "deficit politico di Conte non colmabile con la popolarità ottenuta per la gestione del Covid".

Le parole di Spadafora - prosegue il Corriere - hanno suscitato la reazione diretta di alcuni big contiani. «Caro Vincenzo, io non penso ci sia alcun deficit. Ma tu che pensi ci sia, dai un contributo intervenendo sempre e solo contro Giuseppe? Non ti sembra di limitare la tua intelligenza politica indiscutibile così?», ha risposto Stefano Patuanelli. Stessa linea per Paola Taverna: «Deficit politico di Conte? Ma per favore... Paghiamo altri tipi di deficit da parte di alcuni colleghi... Anche basta». Adesso si litiga anche per la possibilità di inserire il nome di Conte nel logo del Movimento in vista delle elezioni. Il rischio è che si arrivi ad uno scollamento anche a livello locale, molti esponenti dei territori, infatti, non hanno gradito la scelta di non presentare liste in molti Comuni alle Amministrative.

