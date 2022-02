M5s, il giallo delle mail ritrovate. Così scriveva Di Maio a Crimi nel 2018

M5s, ecco la mail del 2018 tra Di Maio e Crimi: "Ammessi al voto solo iscritti da almeno sei mesi"

La tesi difensiva del Movimento 5 Stelle davanti al Tribunale di Napoli è affidata, in parte, a uno scambio mail del 2018 tra l'allora capo politico Luigi Di Maio e l'ex presidente del Comitato di garanzia Vito Crimi. Per convincere i giudici a revocare il provvedimento cautelare che ha 'congelato' il nuovo statuto pentastellato e, con esso, la leadership di Giuseppe Conte, i legali del M5S hanno rispolverato il "regolamento del 2018", che, secondo i vertici Movimento, certificherebbe la validità delle delibere sospese dal Tribunale: in buona sostanza si tratta dell'atto che consentiva solo agli iscritti da almeno sei mesi la partecipazione alle votazioni online. Il Tribunale partenopeo, infatti, ha contestato al M5S proprio l'esclusione degli iscritti con meno di sei mesi di anzianità e il conseguente mancato raggiungimento del quorum nella votazione sul nuovo statuto e sull'elezione di Conte.

La mail, che l'Adnkronos ha potuto visionare, è datata 8 novembre 2018. Sono le 10.05 e Luigi Di Maio, in una missiva indirizzata al Comitato di garanzia, scrive: "In qualità di capo politico, propongo che lo stesso criterio per l'accesso al voto degli iscritti applicato alle votazioni e alle consultazioni su Rousseau, venga esteso anche per le votazioni che hanno come oggetto la convocazione dell'Assemblea degli iscritti. Potranno quindi prendere parte a tutte le future convocazioni dell'Assemblea, gli iscritti da almeno sei mesi con documento certificato. Fatto salvo che, come già da voi adottato in data 20 luglio 2018, tutti gli iscritti fino al 22 giugno 2018 (sei mesi dalla costituzione dell'Associazione MoVimento 5 Stelle) potranno votare per le consultazioni che si svolgeranno successivamente al 22 giugno 2018 anche se dalla loro iscrizione non sono trascorsi sei mesi". Crimi risponde alla mail di Di Maio esprimendo il "parare favorevole" del Comitato di garanzia.

LEGGI ANCHE: