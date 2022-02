Superbonus, Fraccaro (M5S) contro Draghi: "4 miliardi di truffe? Solo bugie"

Fraccaro (M5S): "Le truffe del Superbonus sono solo il 3%"

Draghi "continua ad attribuire al Superbonus 4 miliardi di euro di truffe, quando invece le operazioni fraudolente registrate finora intorno a questa misura valgono solo 180 milioni. Vale a dire il 3% di quei 4 miliardi. Non lo dico io, lo dice il direttore dell'Agenzia delle entrate in una recente audizione in Parlamento". Lo spiega in un'intervista a La Stampa l'ex sottosegretario grillino Riccardo Fraccaro, ideatore del Superbonus ai tempi del Conte II.

"I quattro miliardi corrispondono all'"ammontare delle truffe su tutti i bonus edilizi, non solo sul superbonus - aggiunge -. Ecco perchè è una grande bugia quella di Draghi, o una bugia doppia. Ma in virtu' di questa errata convinzione del governo, che va scardinata, si stanno bloccando i cantieri, rischiando di far fallire centinaia di imprese".

Fra gli interventi, "dobbiamo innanzitutto modificare il decreto truffe, in modo che il sequestro delle procure non venga fatto a monte, bloccando la cedibilità del credito in via preventiva, ma a valle. Se vogliamo evitare le truffe, si va a controllare il cantiere quando e' in opera". Ma queste modifiche "vanno scritte insieme agli operatori del settore, dalle banche alle imprese".

Inoltre "sbloccare la cedibilità è fondamentale. Ma non basta. Serve un numero ampio di cessioni, non solo legate al sistema bancario, ma anche alle Poste e a Cassa depositi e prestiti, che adesso non stanno piu' comprando. Se si intacca un punto della filiera, il rischio è che salti tutto".