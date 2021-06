M5S, Conte: "Non farei il prestanome di un leader ombra". Video

Determinato. Deciso. Convinto. Sicuro di sé. Giuseppe Conte inzia a parlare alle 17 e 30 precise al Tempio di Adriano a Roma (nessun parlamentare pentastellato presente, assente anche Rocco Casalino, l'ex portavoce a Palazzo Chigi). Pesanti le critiche al fondatore del Movimento 5 Stelle.



Ecco il passaggio chiave dell'ex presidente del Consiglio: "Nell'approssimarsi all'appuntamento per il lancio del nuovo corso con Beppe Grillo sono emerse diversità di vedute su alcuni aspetti fondamentali. E' emerso un equivoco di fondo: io credo che non abbia senso imbiancare una casa che ha bisogno di profonde ristrutturazioni. L'ho sempre detto, non mi sarei mai prestato ad una operazione di facciata, di puro restyling".



Ora, come ha scritto Affaritaliani.it prima della conferenza stampa di Conte (clicca qui), la palla torna nel campo di Grillo. O il fondatore del M5S accetta la linea dell'ex premier o sarà addio e scissione. "Non possono esserci ambiguità, spetta a lui decidere", chiarissime le parole di Conte.



Altro passaggio chiave: "Beppe sa bene che ho avuto e avrò sempre rispetto per lui. Spetta a lui decidere se essere il genitore generoso che lascia crescere la sua creatura in autonomia o il gentiore padrone che ne contrasta l'emancipazione. Per lui c'è era e ci sarà sempre il ruolo di Garante, ma ci sarà distinzione tra la filiera di garanzia e la filiera degli organi di politica attiva al cui vertice ci deve essere il leader politico e la filiera di controllo".



"Non mi basterà una maggioranza risicata ed auspico che il prima possibile" ci si esprima sul nuovo statuto del Movimento 5 Stelle. "Io il lavoro l'ho fatto pur incontrando difficolta' oggettive, ma ora i dati degli iscritti ci sono e dunque si puo' procedere a questa valutazione e mi auguro che gli organi competenti attivino questo percorso il prima possibile", ha aggiunto Conte. Il cerino torna nelle mani di Grillo.





M5s: Conte, fiducia Grillo non basta, serve vero entusiasmo - "Non mi basta la fiducia di Grillo, ma confido nel vero, sano entusiasmo di Grillo in questo progetto". Lo ha detto Giuseppe Conte in conferenza stampa.



Conte, mia proposta prendere o lasciare? Ora serve punto fermo - Se la mia proposta e' un "prendere o lasciare"? "Io ho parlato con tutti, sono passati 4 mesi, la comunita' M5S ormai non ce la fa piu', e' sfibrata, dobbiamo mettere un punto fermo". Lo dice Giuseppe Conte in conferenza stampa.



M5s: Conte, garante puo' sfiduciare leader con vaglio assemblea - "C'e' una scadenza naturale del leader politico, se si perdono le elezioni e' difficile che un leader abbia voglia di rimanere a dispetto dei risultati. Il garante aveva prima e ha adesso la possibilita' di sfiduciare il leader sottoponendo al vaglio assembleare". Lo ha detto Giuseppe Conte in conferenza stampa.



Conte, Movimento si esprima al piu' presto su nuovo Statuto - Giuseppe Conte invita il Movimento a votare in tempi rapidi il nuovo statuto da lui definito. La risposta dei 5 stelle sullo Stato mettera' una ipoteca pesante sulla nuova leadership che - ha spiegato Conte - deve poter avere anche il controllo della comunicazione. Una delle premesse per gestire in modo efficace una organizzazione cosi' complessa.



Conte, si voti sua mia proposta, no a maggioranze risicate - "Alla comunita' Cinque stelle chiedo di non rimanere spettatrice passiva di questo processo, chiedo di partecipare a una valutazione sincera di questa proposta di Statuto e di esprimersi con un voto. Non mi accontentero' di una risicata maggioranza, mi metto in discussione". Lo dice Giuseppe Conte in conferenza stampa.



Conte, ho senso ironia, non e' battuta Grillo a preoccuparmi - "Non e' la battuta di Grillo che compromette il progetto sono le diverse visioni a comprometterlo. A Beppe dico che non ne faccio una questione personale, e non ho mai chiesto le sue pubbliche scuse: non sono certo una battuta sgradevole o un moto di nervosismo che mi preoccupano, per fortuna ho senso dell'ironia." Lo dice Giuseppe Conte in conferenza stampa.



M5S: Conte, scudo legale per Garante? Non c'era e non c'e' - "I leader fin qui succedutisi sono prestanome? Io non l'ho mai detto. Luigi Di Maio ha fatto benissimo. Il problema e' che se si definisce oggi un impegno bisogna avere una distinzione di ruolo e funzioni." Lo dice Giuseppe Conte in conferenza stampa. Rispondendo ad una domanda sullo scudo legale per il Garante Conte spiega: "non c'era prima e non c'e' adesso. Ma io non voglio pregiudicare in alcun modo la figura del Garante".