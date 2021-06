M5s, rivolta contro Fico per l'alleanza col Pd a Napoli. "Bugiardo e sleale"

M5s, rivolta contro Fico per alleanza col Pd a Napoli. "Bugiardo e sleale"

Il M5s continua nella sua guerra interna, nonostante ormai sia imminente la presentazione dello Statuto del nuovo partito che sarà guidato da Giuseppe Conte. Al centro delle polemiche da parte della base grillina finisce questa volta la terza carica dello Stato, Roberto Fico. Insulti in chat - si legge sul Giornale - per il presidente della Camera, accusato di aver fatto da regista per la candidatura di Gaetano Manfredi a Napoli, frutto dell'alleanza col Pd. "Dici solo bugie- lo incalza il senatore Vincenzo Presutto - sei la terza carica dello Stato, la lealtà dovrebbe essere un tuo valore". La tensione sale. Alle critiche si unisce anche Maria Castellone, altra senatrice dei Cinquestelle.

Il presidente della Camera si difende: "Non è vero, non c’entro nulla con l’intesa Pd-M5s a Napoli". A confermare l’ingerenza di Fico nella scelta di Gaetano Manfredi - prosegue il Giornale - c’è la nomina di Gilda Sportiello, deputata napoletana e fedelissima del presidente della Camera, nel coordinamento della campagna elettorale dei Cinque stelle a Napoli. I senatori campani minacciano lo strappo: «Votiamo Maresca». In alternativa c’è l’opzione di una lista civica con un proprio candidato. Fico non riesce a sedare la rivolta. Il presidente della Camera convoca la fronda per una riunione riservata nel fine settimana. Si prova a ricucire.