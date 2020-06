M5s, Tajani: "Un movimento lacerato da molte divisioni interne"

"Il Movimento 5 Stelle è lacerato da tante divisioni, lo abbiamo visto anche sul recovery fund e sta attraversando un forte calo nei consensi. Il M5s sta facendo molti danni alla nostra politica estera, guardiamo la vicenda Venezuela. Mi preoccupa il loro atteggiamento politico nei confronti di paesi come Venezuela Cuba Iran e Cina che spostano l'asse della politica estera italiana. Noi stiamo con gli Stati Uniti, siamo dalla parte della democrazia, siamo dalla parte dell'Europa, non possiamo stare dalla parte dei regimi dittatoriali che rischiano di fare danni enormi anche alle nostre comunità italiane. C'è il rischio che i cinesi invadano i nostri mercati e provino a comprare il porto di Taranto e di Trieste. Non possiamo cedere spazi di sovranità Nazionale". Lo afferma il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani a Radio anch'io.

Tante anime differenti

Tajani prosegue: "Il centrodestra è una coalizione composta da anime differenti e stiamo discutendo per trovare i migliori candidati possibili. Una cosa che succede anche all'interno della coalizione di governo, è una cosa normale. Si vota a fine settembre non domani mattina, noi stiamo trovando dei candidati vincenti. Io credo che sia di buon senso per qualsiasi Presidente di regione essere favorevole al Mes. Sono soldi che serviranno per sistemare il nostro sistema sanitario e per prevenire un eventuale ondata di ritorno del contagio. Sarebbero soldi ben spesi e da utilizzare il più rapidamente possibile. Per anni abbiamo rinunciato a investire nella sanità, questo è il momento giusto di farlo per investire nella ricerca, in ospedali moderni e in una sanità di prossimità".