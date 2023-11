Malan (FdI): "Sul premierato è positivo che a decidere sia il popolo"

"Ho visto da quasi tutta l’opposizione un atteggiamento di chiusura preconcetta"

"Con questo governo i passaggi parlamentari non sono mai finti e ovviamente si esamineranno le proposte di modifica". Con queste parole il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato Lucio Malan risponde alla domanda di Affaritaliani.it se siano possibili modifiche al premierato, come chiesto da Forza Italia, visto che l'iter della riforma costituzionale partirà proprio da Palazzo Madama.

Alla domanda se le modifiche potranno essere marginali o stanziali, Malan risponde: "In un testo costituzionale tutto è importante. L’impostazione, gli obiettivi di stabilità, elezione diretta e rispetto della volontà degli elettori sono per noi irrinunciabili, perché sono impegni presi con gli elettori. I particolari su come raggiungere questi obiettivi sono argomento di dibattito. È il lavoro del Parlamento".

E infine, il referendum è inevitabile o vede possibile un'intesa con una parte delle opposizioni per arrivare ai due terzi dei voti in Parlamento? "Eventuali convergenze sono sono sempre benvenute ma ho visto da quasi tutta l’opposizione un atteggiamento di chiusura preconcetta. In ogni caso, vediamo positivamente che la decisione finale spetti al popolo sovrano", conclude il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia.