Manovra, Forza Italia: "Sì al sostegno per fare più figli, ma non bastano i soldi"

Lavoratori extra-Ue, Nevi (Forza Italia) ad Affaritaliani.it: "Chiediamo al governo che ci sia una riapertura dei flussi migratori"

"Forza Italia è assolutamente d'accordo a premiare le famiglie più numerose". Raffaele Nevi, portavoce nazionale del partito guidato da Antonio Tajani, intervistato da Affaritaliani.it, smentisce categoricamente le ricostruzioni di alcuni quotidiani secondi i quali Forza Italia avrebbe dei dubbi sul piano per aiutare la natalità e le famiglie numerose del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. "E' ovvio che non ci sarà solo il tema della famiglia. Prima di tutto occorre capire quale sarà la dotazione finanziaria complessiva della manovra ovvero quanti soldi ci sono a disposizione".



"Il tema della natalità - sottolinea Nevi - è certamente fondamentale per aiutare le famiglie italiane che vogliono fare più figli. L'aiuto di natura economica è fondamentale, ma come abbiamo detto più volte, servono anche servizi e una diversa organizzazione per trovare l'equilibrio tra orari di lavoro e famiglia. Bisogna assolutamente intervenire sul tema della natalità per invertire la tendenza della denatalità altrimenti il sistema del welfare italiano è spacciato, pensiamo ad esempio alla sostenibilità e alla tenuta dei conti dell'Inps. Crescita e natalità sono due facce della stessa medaglia". Nevi poi ci tiene anche a sottolineare un altro punto. "Nel quadro organico di un intervento nella Legge di Bilancio a favore delle famiglie dobbiamo anche cercare di sostenere quelle situazioni maggiormente in difficoltà e penso alle tante famiglie monogenitoriali, ovvero vedove e vedovi con figli, e anche alle famiglie con figli con disabilità che sono eroi e spesso fanno sacrifici enormi per tirare avanti con scarsi servizi".



Infine Nevi, che è anche responsabile nazionale agricoltura di Forza Italia risponde alla domanda sulla necessità di nuova forza lavoro per sostenere la crescita: "Chiediamo al governo che ci sia una riapertura dei flussi migratori perché la crescita economica va sostenuta e ci sono alcuni settori, ad esempio proprio quello dell'agricoltura ma non solo, che hanno bisogno di un certo tipo di manodopera da Paesi extra Unione europea. Ci auguriamo che il governo vada in questa direzione e come Forza Italia chiediamo quindi una riapertura dei flussi per far entrare in Italia migranti regolari per motivi di lavoro", conclude l'esponente di Forza Italia.