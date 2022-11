Manovra, Mattarella: "Evasione problema grave, nel Pnrr si fa molto"

Manovra, il Presidente Sergio Mattarella interviene: "Evasione problema grave, nel Pnrr si fa molto"

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, durante la conferenza stampa congiunta con il presidente svizzero Ignazio Cassi, rispondendo ad una domanda sulla richiesta di riforma fiscale contenuta nel Pnrr contro il fenomeno dell'evasione, ha detto: "L'evasione fiscale è un problema grave per qualunque paese, lo è in maniera importante per l'Italia e si è fatto infatti molto. Nel Pnrr questo è un tema che viene sottolineato con molta concretezza e molte indicazioni ed è già stato tra l'altro definito con l'Ue e non vi sono segnali che venga cambiato.



Mentre alla domanda sul rischio di Italia 'maglia nera' in Europa nell'evasione fiscale, Sergio Mattarella ha risposto: "Esorto alla cautela nelle definizioni date, come ad esempio 'maglia nera', perche' spesso nascono da criteri difformi da paese a paese e sono sempre stato refrattario all'uso di queste definizioni sostanzialmente ascientifiche".